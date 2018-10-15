وزير الطيران: المطارات جاهزة لاستقبال ضيوف منتدى شباب العالم

قال الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني، إن المطارات جاهزة لاستقبال كل ضيوف منتدى شباب العالم بشرم الشيخ المقرر إقامته في الثالث من شهر نوفمبر المقبل.



وأضاف الفريق يونس المصري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، خلال برنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، أن المطارات جاهزة لاستقبال المؤتمر العالمي في شرم الشيخ.



وأكد وزير الطيران المدني، أنه يتم عرض فعاليات المؤتمر خلال الشاشات الموجودة في المطارات، موضحا أن شركة مصر للطيران هي الناقل الرسمي للمنتدى.