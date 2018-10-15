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رياضة

يد الأهلي يواجه المنتدى المغربي وديا.. غدا

الإثنين 15/أكتوبر/2018 - 09:51 م
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يخوض الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي مباراة ودية، غدًا الثلاثاء، أمام فريق «المنتدى» بمدينة كازابلانكا المغربية، على هامش معسكر إعداد الفريق للمشاركة في بطولة إفريقيا للأندية أبطال الدوري.

وكان الفريق قد خاض مرانه الأول في مدينة كازابلانكا، اليوم، بعد وصول بعثة الفريق، صباحًا، لخوض معسكر إعداد قبل السفر إلى أبيدجان لخوض منافسات البطولة.

ويلعب الأهلي في مجموعة تضم نادي فونيكس الجابوني، ونادي ريدستار الإيفواري، ونادي فاب الكاميروني، ونادي يو اس اف ايه من بوركينا فاسو.

وتضم المجموعة الثانية: نادي الزمالك، ونادي مولودية الجزائر، ونادي رجاء أغادير المغربي، ونادي جيه اس كي من الكونغو الديمقراطية، ونادي بتروسبورت من الكونغو برازافيل.

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