القضاء الأمريكي يرفض دعوى ستورمي دانيالز ضد ترامب

أفادت شبكة "سي.إن.إن" الأمريكية، بأن المحكمة الفيدرالية الأمريكية، أمرت، اليوم الثلاثاء، برفض الدعوى المقدمة من الممثلة الإباحية، ستورمي دانيالز، ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تتهمه فيها بالسب والقذف، بعدما اتهمته في وقت سابق بأنه كان على علاقة معها قبل توليه منصبه بسنوات طويلة.



ونقلت الشبكة الأمريكية عن القاضي الفيدرالي، جيمس أوتيرو، قوله: "المحكمة تتفق مع طلب الرئيس الأمريكي بإسقاط الدعوى، لأن وصفه لدانيالز بأنها كاذبة؛ يعتبر من قبيل المبالغة الخطابية التي تستخدم عادة من قبل السياسيين والشخصيات العامة في الولايات المتحدة".



وأضاف القاضي: "التعديل الأول من الدستور الأمريكي يحمى هذا النوع من التصريحات".



وكانت دانيالز قد اتهمت ترامب بأنه أقام علاقة جنسية معها عام 2006 بعد وقت قصير من زواجه من السيدة الأولى، ميلانيا ترامب، مؤكدةً أنها أنجبت منه طفله بارون، وهو ما يستمر ترامب في نفيه بشدة.