موسى مصطفى موسى: زيارة الرئيس إلى روسيا مهمة في ظروف صعبة

أكد المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، مهمة للغاية، وتأتي في ظروف إقليمية ودولية صعبة للغاية.



واضاف مصطفى، فى بيان له، ان زيارة الرئيس السيسي لروسيا تتضمن برنامج عمل مكثف، ومهم للغايه حيث يلتقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، غدا الأربعاء، في قمة مهم ستتناول المباحثات خلالها كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، وأخر تطورات القضية الفلسطينية ومكافحة الارهاب، بالاضافه الي المباحثات الاقتصادية الهامة مع رئيس الوزراء الروسي ديمترى ميدفيديف، ورئيس مجلس الاتحاد الفيدرالى الروسى فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس الاتحاد الأوراسي.



وأشار المرشح الرئاسى السابق ورئيس حزب الغد، إلى حرص البلدين على تنسيق الجهود المشتركة؛ من أجل استعادة الحياة الأمنة والاستقرار فى منطقه الشرق الاوسط ، مؤكدا متانه العلاقات بين البلدين وتاريخيتها حيث وصفها بأنها علاقات قديمة واستراتيجية اعاد لها الرئيس السيسي الحياة.