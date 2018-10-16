ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

موسى مصطفى موسى: زيارة الرئيس إلى روسيا مهمة في ظروف صعبة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 02:45 ص
المرشح الرئاسى السابق
المرشح الرئاسى السابق موسى مصطفى موسى
معتز الخصوصى
أكد المهندس موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب الغد، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى روسيا، مهمة للغاية، وتأتي في ظروف إقليمية ودولية صعبة للغاية.

واضاف مصطفى، فى بيان له، ان زيارة الرئيس السيسي لروسيا تتضمن برنامج عمل مكثف، ومهم للغايه حيث يلتقى نظيره الروسي فلاديمير بوتين، غدا الأربعاء، في قمة مهم ستتناول المباحثات خلالها كافة الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى الأوضاع فى سوريا وليبيا واليمن، وأخر تطورات القضية الفلسطينية ومكافحة الارهاب، بالاضافه الي المباحثات الاقتصادية الهامة مع رئيس الوزراء الروسي ديمترى ميدفيديف، ورئيس مجلس الاتحاد الفيدرالى الروسى فالنتينا ماتفيينكو، ورئيس الاتحاد الأوراسي.

وأشار المرشح الرئاسى السابق ورئيس حزب الغد، إلى حرص البلدين على تنسيق الجهود المشتركة؛ من أجل استعادة الحياة الأمنة والاستقرار فى منطقه الشرق الاوسط ، مؤكدا متانه العلاقات بين البلدين وتاريخيتها حيث وصفها بأنها علاقات قديمة واستراتيجية اعاد لها الرئيس السيسي الحياة.

ترشيحاتنا

محافظ الشرقية يستجيب لمطلب والدة الشهيد أحمد عمار: دي أقل حاجة نقدمها للبطل

ترامب يجبر عضوة بالكونجرس الأمريكي على إجراء تحليل DNA

طبيب بمستشفى المطرية يفجر مفاجأة حول وفاة الطبيبة سارة أبو بكر.. فيديو

تعرف على فضل قراءة سورة يس 7 مرات

نقل زميل محمد صلاح في ليفربول إلى مستشفى بالخرطوم

روشتة هاني الناظر لتأخير ظهور التجاعيد بطرق طبيعية

معاينة تصويرية لموقع اغتصاب الطفلة رحمة.. والمتهمان يكشفان الكواليس.. صور

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

ماذا فعلت الملكة إليزابيث بعد إعلان هاري وميجان عن طفلهما الأول

رقم صادم حول معدلات الولادة القيصرية في مصر.. والدولة الأعلى خارج التوقعات

ياسر رزق: السيسي أول زعيم أجنبي يتحدث أمام المجلس الفيدرالي الروسي

أسود إنجلترا تذل ثيران إسبانيا بثلاثية في عقر دارها.. فيديو وصور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

الأم في السجن وخالتهم تعذبهم.. محافظ سوهاج يتدخل لإنقاذ 4 أطفال ونقلهم لدار رعاية.. صور

أول خناقة في العائلة الملكية بسبب حمل ميجان.. صور

فيديو

عبد الدايم: أطباء إنجليز تدربوا في معهد الكبد بسبب ريادتنا بالمنطقة.. فيديو
عميد معهد الكبد: ربع مليون مريض يترددون علينا سنويا.. فيديو
شاهد .. برومو فيلم Ben Is Back قبل عرضه في ديسمبر المقبل
وزير التموين: أي بطاقة بها خطأ ستتوقف نهائيا في هذا الموعد.. فيديو
محافظ الشرقية يستجيب لمطلب والدة الشهيد أحمد عمار: دي أقل حاجة نقدمها للبطل

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟

هل تؤيد مقترح برلماني باستبدال عقوبة تعاطي الحشيش بالعلاج النفسي؟