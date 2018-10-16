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شاهد.. لحظة اختطاف نجل الإعلامية نوليا مصطفى

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:27 ص
صدى البلد
عرضت الإعلامية ريهام سعيد، فيديو، يرصد لحظة اختطاف نجل الإعلامية نوليا مصطفى، من سيارتها على يد طليقها بمنطقة السادس من أكتوبر.

ويظهر الفيديو، المذاع ببرنامج "صبايا"، عبر فضائية "الحياة"، مساء الإثنين، طليق الإعلامية نوليا مصطفى، خلال محاولته كسر زجاج سيارتها واختطاف نجلها، مستعينًا بعدد من البودي جاردات.

ونجحت أجهزة الأمن في إعادة الطفل المخطوف إلى والدته، بعدما تم خطفه من أمام منزله بالقرب من منزل رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، وذلك عقب تلقيها بلاغًا من الإعلامية نوليا مصطفى، أكدت من خلاله خطف نجلها في منطقة الشيخ زايد، وذلك خلال اصطحابه معها لزيارة أحد أقاربها.

واتهمت الإعلامية طليقها، بكسر زجاج سيارتها وخطف طفلها الذي يبلغ من العمر 5 سنوات، رغم أنها تحمل حكمًا قضائيًّا بأحقيتها في حضانته.

وشكل رجال الأمن، فريق بحث جنائي؛ لتحديد مكان المتهم والقبض عليه، حيث نجحت جهوده بالفعل في ذلك بعد 48 ساعة من تقديم البلاغ، وأعادت الطفل إلى والدته.

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