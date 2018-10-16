أحداث متوقعة اليوم.. السيسي ولقاء مصر وسوازيلاند ومؤتمر الإفتاء تتصدر

يشهد اليوم، الثلاثاء، 16 أكتوبر، عددا من الأحداث المتعلقة بالشأن المصري، داخليا وخارجيا، تتصدرها استكمال الرئيس عبد الفتاح السيسي لجولته في موسكو، وولقاء العودة بين المنتخب المصري ونظيره السوازيلاندي، وانعقاد مؤتمر الإفتاء العالمي، وزيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إلى بورسعيد، وغيرها من الأحداث والمحاكمات على مدار اليوم.



ففي موسكو .. يواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي زيارته الرسمية إلى روسيا لليوم الثاني علي التوالي ، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وروسيا على كافة الأصعدة، فضلًا عن مواصلة التشاور والتنسيق المكثف حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



سوازيلاند.. يحل منتخب مصر ضيفا على منتخب إي سواتيني، على ملعب "مافوسو ستاديوم" بالعاصمة "مبابان"، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة العاشرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية 2019 بالكاميرون.



القاهرة .. تنطلق فعاليات المؤتمر العالمي الرابع الذي تنظمه الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم التابعة لدار الإفتاء المصرية، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت عنوان (التجديد في الفتوى بين النظرية والتطبيق).



بورسعيد .. يجري الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، زيارة إلى محافظة بورسعيد، لتفقد عدة مشروعات تنموية وخدمية.



القاهرة .. تنطلق الدورة الثالثة لمؤتمر (شراكة التنمية) للتأجير التمويلي بعنوان (التمويل من أجل التنمية) تحت رعاية ومشاركة رئيس هيئة الرقابة المالية الدكتور محمد عمران ومجموعة من رؤساء المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية.



القاهرة .. يتفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار مسجد الظاهر بيبرس بالظاهر؛ لاستئناف أعمال ترميم وإعادة إعمار المسجد والذي توقف العمل به منذ عدة سنوات.



القاهرة .. توقع غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وعزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة وجمعية الهلال الأحمر فرع القليوبية بروتوكول تعاون في مجال مكافحة الاتجار بالبشر من الفتيات والنساء.



القاهرة .. تنظم الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية بوزارة الثقافة، بالتعاون مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف، ندوة بعنوان "المخاطر التي تواجهها الأرشيفات العربية وسبل التصدي لها"، بمقر دار الوثائق القومية بالفسطاط، بمناسبة الاحتفال بيوم الوثيقة العربية.



القاهرة .. تشهد غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع 4 بروتوكولات تعاون بين الوزارة والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية وجمعية (كاريتاس) مصر وجمعية نداء لتأهيل الأطفال الصم وضعاف السمع ومؤسسة أصدقاء الملائكة لرعاية ذوي القدرات الخاصة، وذلك من أجل دعم ومساندة الأشخاص ذوى الإعاقة.



القاهرة .. تستأنف محكمة جنايات القاهرة، نظر قضية إعادة محاكمة أحمد دومه، في قضية أحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت في محيط مباني مجلس الوزراء ومجلسي الشعب والشورى والمجمع العلمي المصري، فيما عرف إعلاميا بـ "أحداث مجلس الوزراء".