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أخبار العالم

وزير النفط الإيراني: ترامب لا يمكنه خفض أسعار الخام بالتنمر

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:57 ص
صدى البلد
رويترز
قال وزير النفط الإيراني بيجن زنغنه اليوم الثلاثاء إن سوق النفط تعاني من نقص الإمدادات وإن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لن يقدر على خفض أسعار النفط بممارسة "التنمر" على دول أخرى.

ونقلت وكالة أنباء العمال الإيرانية شبه الرسمية عن زنغنه قوله "سوق النفط تعاني من نقص المعروض وهذا لا يمكن حله بالكلام. ترامب يعتقد أنه يستطيع خفض أسعار النفط بممارسة التنمر".

ومن المقرر أن تسري عقوبات أمريكية على صادرات إيران من النفط في أوائل الشهر القادم.

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