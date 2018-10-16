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محافظات

مدبولي يتفقد 118 مصنعا لإنتاج الإطارات جنوب بورسعيد

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 10:33 ص
مدبولى يتفقد 118
مدبولى يتفقد 118 مصنع جنوب بورسعيد لإنتاج الإطارات
محمد الغزاوى و محمود مطاوع
توجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يرافقه اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، والوفد المرافق لهما إلى المنطقة الصناعية جنوب بورسعيد، اليوم، الثلاثاء، لتفقد مشروع الـ 118 مصنعًا للوقوف على مستوى العمل بالمشروع المقام على مساحة 181 ألف متر مربع، وتتراوح مساحات المصانع المطروحة بين 300 و560 و840 مترًا مربعًا.

وبحسب بيان، تفقد مدبولى مشروع 58 مصنعا بالمنطقة الصناعية واستمع إلى الشباب أصحاب المصانع، والتقى بالعاملين واستمع إليهم وأثنى على تجربتهم وأمر بتذليل جميع العقبات أمامهم.

كما تفقد رئيس الوزراء المصنع الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط لإنتاج إطارات السيارات، والذى يقام على مساحة 75 ألف متر مربع، باستثمارات 3 مليارات جنيه، ويبدأ إنتاجه في الأول من عام 2019، ويعد الأول من نوعه في مصر لإنتاج إطارات النقل، كما يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مع اكتمال مراحله بجانب تدريب العاملين به على يد خبراء من ألمانيا.

كان مدبولي وصل في زيارة رسمية لبورسعيد مساء أمس، الاثنين، استهلها باجتماع شعبي تنفيذي، وبدأ جولته اليوم بتفقد مدرستي آشتوم الابتدائية والقناة الإعدادية، أعقبتها زيارة المبنى الإداري للتأمين الصحي ومستشفى بورسعيد العام، وانتقل لتفقد سوق الأسماك الجديد ومنها إلى المنطقة الصناعية.
مدبولي يتفقد 118 مصنعا لإنتاج الإطارات جنوب بورسعيد
مدبولي يتفقد 118 مصنعا لإنتاج الإطارات جنوب بورسعيد
مدبولي يتفقد 118 مصنعا لإنتاج الإطارات جنوب بورسعيد
مدبولي يتفقد 118 مصنعا لإنتاج الإطارات جنوب بورسعيد
مدبولي يتفقد 118 مصنعا لإنتاج الإطارات جنوب بورسعيد

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