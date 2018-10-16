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رياضة

سوبر كلاسيكو.. موعد مباراة البرازيل والأرجنتين والقنوات الناقلة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:42 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يواجه المنتخب البرازيلي نظيره المنتخب الأرجنتيني، في ختام منافسات دورة "سوبر كلاسيكو"، والتي انطلقت بالسعودية الخميس الماضي.

وستقام المباراة بين منتخبي السامبا والتانجو، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "الجوهرة" الذي يقع بمدينة جدة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة:
- KSA Sports HD1
- الکویت الریاضية بلس
- دبي الریاضیة 3
- أبوظبي الرياضية HD 1
- دبي الریاضية 1 HD
- الشارقة الریاضية HD
- Dawri Plus 1 HD
- العراقية الرياضية 

وحقق المنتخب الأرجنتيني الفوز على منتخب العراق برباعية مقابل لا شيء، في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى، كما فاز منتخب البرازيل على منتخب السعودية بهدفين دون رد، عن طريق جابرييل خيسوس وأليكس ساندرو.

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