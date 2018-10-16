سوبر كلاسيكو.. موعد مباراة البرازيل والأرجنتين والقنوات الناقلة

يواجه المنتخب البرازيلي نظيره المنتخب الأرجنتيني، في ختام منافسات دورة "سوبر كلاسيكو"، والتي انطلقت بالسعودية الخميس الماضي.





وستقام المباراة بين منتخبي السامبا والتانجو، اليوم، الثلاثاء، على ملعب "الجوهرة" الذي يقع بمدينة جدة، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.





القنوات الناقلة:

- KSA Sports HD1

- الکویت الریاضية بلس

- دبي الریاضیة 3

- أبوظبي الرياضية HD 1

- دبي الریاضية 1 HD

- الشارقة الریاضية HD

- Dawri Plus 1 HD

- العراقية الرياضية



