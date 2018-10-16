مسؤولة روسية: كلمة الرئيس السيسي في مجلس الاتحاد حدث تاريخي.. فيديو

ذكرت رئيسة الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن العلاقات الروسية المصرية شهدت زخما خلال العامين الماضين، مشيدة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعطاء دفعة لهذه العلاقات، واهتمامه بتطوير علاقات بناءة مع روسيا.



وأضافت ماتفيينكو، في تصريحات خاصة لقناة روسيا اليوم، الثلاثاء، أن زيارة الرئيس إلى روسيا حدث مهم، وخاصة حضوره إلى مقر مجلس الاتحاد، مشيرة إلى أن البلدين يطوران بشكل فعال التعاون بين برلمانهما، لافتة إلى أن كلمة الرئيس السيسي في المجلس تعد حدثا مميزا وتاريخيا.



وكان السيسي التقى رئيسة مجلس الاتحاد في مستهل زيارته لروسيا، وألقي كلمة داخل المجلس ليكون بذلك أول رئيس أجنبي يقوم بذلك.



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