ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسؤولة روسية: كلمة الرئيس السيسي في مجلس الاتحاد حدث تاريخي.. فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:01 م
صدى البلد
شادي عبدالله
ذكرت رئيسة الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، أن العلاقات الروسية المصرية شهدت زخما خلال العامين الماضين، مشيدة بدور الرئيس عبد الفتاح السيسي في إعطاء دفعة لهذه العلاقات، واهتمامه بتطوير علاقات بناءة مع روسيا.

وأضافت ماتفيينكو، في تصريحات خاصة لقناة روسيا اليوم، الثلاثاء، أن زيارة الرئيس إلى روسيا حدث مهم، وخاصة حضوره إلى مقر مجلس الاتحاد، مشيرة إلى أن البلدين يطوران بشكل فعال التعاون بين برلمانهما، لافتة إلى أن كلمة الرئيس السيسي في المجلس تعد حدثا مميزا وتاريخيا.

وكان السيسي التقى رئيسة مجلس الاتحاد في مستهل زيارته لروسيا، وألقي كلمة داخل المجلس ليكون بذلك أول رئيس أجنبي يقوم بذلك.

https://arabic.rt.com/middle_east/976583-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A-%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%81%D9%8A%D9%86%D9%83%D9%88-%D9%88%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D8%B1%D9%88%D9%82%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%85%D8%A7/

ترشيحاتنا

شوقي غريب يكشف موعد ضم رمضان صبحي للمنتخب الأوليمبي

بدء اللقاء بين الملك سلمان ووزير الخارجية الأمريكي

بسبب جلوسي بدون إذن المحافظ.. رئيس مدينة أطفيح يكشف سبب إقالته

80 ألف دولار فاتورة وجبة سمك وجمبري لفرد واحد

حسين الشحات.. إصابة محمد صلاح تمنح فرصة العمر لـ المظلوم دوليا

سوبر كلاسيكو.. موعد مباراة البرازيل والأرجنتين والقنوات الناقلة

برلمانية: الحشيش هيتباع في السوبر ماركت فى حالة واحدة

مدبولي لموظفة بمركز خدمات المواطنين ببورسعيد: هو مفيش حد بيشتكى ولا إيه؟

موعد مباراة مصر وسوازيلاند والقنوات الناقلة لها

العثور على جثة مصري قبالة شاطئ مدينة سان دييجو الساحلية.. فيديو

إسرائيل تقرر إصدار شهادة الثانوية العامة باللغة العربية

احرصي على تناول الحمص المسلوق يوميا لأسباب ستدهشك

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر غير متوقع لإطلالة وفاء الكيلاني فى تخاريف.. صور

طريق جديد لتأهيل الأطفال المعرضين للخطر في الشوارع

صدفة سعيدة ساقتها إلى التتويج.. ناريمان خالد تعيد مصر إلى مسابقة ملكة جمال الكون.. صور

معبد دوش بباريس معلم أثري يواجه شبح الاندثار.. أعمدة البهو تساقطت والجدران تآكلت بفعل الرمال

السجاد اليدوى .. موضة تجمع بين العبق والجمال

فيديو

مختار جمعة يعلن موعد افتتاح أكاديمية الأوقاف العلمية..فيديو
الأوقاف: تجديد الفتوى أمر حتمى لا مناص منه.. فيديو
خالد الحسيني: تنفيذ 50% من المشروعات بالعاصمة الإدارية الجديدة ..فيديو
بث مباشر.. انطلاق فعاليات المؤتمر العالمي لدار الإفتاء
ننشر أسعار العملات الأجنبية والذهب بالأسواق اليوم الثلاثاء.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟