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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 12:16 م
صدى البلد
إسراء أشرف
يشهد اليوم، الثلاثاء، العديد من المباريات المهمة في دورة سوبر كلاسيكو الرباعية بالسعودية، ودوري الأمم الأوروبية، وتصفيات كأس أمم أفريقيا 2019، حيث يستعرض موقع "صدى البلد" الإخباري، أبرز المواعيد والقنوات الناقلة لها على النحو التالي:

سوبر كلاسيكو:
البرازيل X الأرجنتين .. 8:00 مساءً .. KSA Sports HD1 - أبوظبي الرياضية HD 1

دوري الأمم الأوروبية:
كازاخستان X أندورا .. 4:00 مساءً.. beIN SPORTS HD 2
أرمينيا X مقدونيا .. 6:00 مساءً beIN SPORTS HD 3

الساعة 8:45 مساءً:
فرنسا X ألمانيا beIN SPORTS HD 2
أوكرانيا X التشيك beIN SPORTS HD 3
إيرلند X ويلز beIN SPORTS HD 12 EN
النرويج X بلغاريا beIN SPORTS HD 6
سلوفيني X قبرص beIN SPORTS HD 7
لاتفيا X جورجيا 1TV Georgia
جبل طارق X ليشتنشتاين beIN SPORTS HD 9

تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019:
مدغشقر X غينيا الإستوائية .. 1:30 ظهرًا
جزر القمر X المغرب .. 2:00 ظهرًا .. beIN SPORTS HD 3
مالاوي X الكاميرون.. 2:30 ظهرًا .. beIN SPORTS HD

الساعة 3:00 عصرًا:
سوازيلاند X مصر beIN SPORTS HD 5
بوروندي X مالي
جنوب السودان X الجابون

الساعة 3:30 عصرًا:
رواندا X غينيا
السيشيل X جنوب أفريقيا

الساعة 4:00 عصرًا:
جمهورية أفريقيا الوسطى X ساحل العاج
تنزانيا X كاب فيردي

الساعة 5:00 مساءً:
بنين X الجزائر beIN SPORTS HD 6
النيجر X تونس beIN SPORTS HD 4

ليسوثو X أوغندا .. 6:00 مساءً
جامبيا X توجو .. 6:30 مساءً

الساعة 7:00 مساءً:
بوتسوانا X بوركينا فاسو
موريتانيا X أنجولا
ناميبيا X موزمبيق
زمبابوي X جمهورية الكونجو

السودان X السنغال .. 7:30 مساءً .. beIN SPORTS HD 5

الساعة 8:00 مساءً:
ليبيريا X الكونجو
ليبيا X نيجيريا beIN SPORTS HD 4

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