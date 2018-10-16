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رياضة

مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 04:16 م
صدى البلد
نور عادل
نجح منتخب مصر الأول لكرة القدم في إضافة الهدف الثاني في مرمى نظيره منتخب سوازيلاند بالمباراة التي تقام حاليا في إطار منافسات الجولة الرابعة من عمر منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بالكاميرون.

وسجل الهدف مروان محسن بعد مرواغة رائعة لمدافعي سوازيلاند ليعلن عن الهدف الثاني لمنتخب مصر بالدقيقة 53.

وكان منتخب مصر قد أنهى الشوط الأول متقدمًا عن طريق أحمد حجازي بهدف نظيف دون رد.
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو
مروان محسن يضيف الهدف الثاني لمنتخب مصر أمام سوازيلاند..فيديو

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