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أخبار العالم

مقتل نحو 60 مقاتلا من الشباب في غارة أمريكية بالصومال

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 05:52 م
صدى البلد
أ ش أ
أعلن الجيش الأمريكي اليوم /الثلاثاء/ مقتل نحو 60 مقاتلا من حركة "الشباب" المتطرفة في الصومال، في غارة جوية هي الأعنف منذ قرابة عام.

وذكر بيان للقيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا - حسبما نقلت شبكة (إيه.بي.سي.نيوز) الإخبارية الأمريكية - أن الضربة الجوية التي تم تنفيذها يوم /الجمعة/ الماضية وقعت بالقرب من بلدة "هارارديري" في محافظة مدج بوسط البلاد.

وأضاف البيان أن الضربة لم تسفر عن إصابة أو مقتل أي مدنيين، مشيرا إلى أنها الضربة الأكبر منذ أن أسفرت غارة جوية في الـ21 من نوفمبر لعام 2017 عن مقتل نحو 100 مقاتل من الشباب.

وتشارك القوات الأمريكية مع بعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال وقوات الأمن الوطني الصومالية في عمليات مشتركة لمكافحة الإرهاب في الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

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