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رياضة

تعرف على تشكيل موريتانيا وأنجولا في تصفيات أمم أفريقيا

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 06:53 م
صدى البلد
عمرو ابوبكر
يواجه منتخب انجولا نظيرة موريتانيا في المباراة التي ستقام على ملعب استاد الأولمبي، في مباراة الإياب ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من تصفيات كأس أمم أفريقيا.

وأعلن المنتخبان عن التشكيل الرسمي لهما.

جاء تشكيل أنجولا على النحو التالي:

لاندو في حراسة المرمى، ميرا، جونسوان باوت، باستوس، بايزو في الدفاع، هيرنلسون، ماكايا، ماتيز، دالا في منتصف الملعب، وفي الهجوم دجالما، ريبيرو في الهجوم.

بينما يبدأ موريتانيا بالتشكيل التالي:

دياللو في حراسة المرمى، دياو، دينافي، با، ابيد في منتصف الملعب، جافي، يالي، كامارا، الهاكين في منتصف الملعب، با، احمد مولوف.

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