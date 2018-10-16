ختام فعاليات منتدى الشباب الإفريقي بمشاركة 24 شابا من 12 دولة.. صور

اختتمت اليوم فعاليات منتدى الشباب الإفريقي الذي تستمر لليوم الثالث والأخير، ضمن أسبوع القاهرة للمياه الذي يعقد في الفترة من ١٤ لـ ١٨ أكتوبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وشهد المنتدى الكثير من الأنشطة المكثفة وافتتحها الدكتور طارق صادق، مسؤول الموارد المائية وتغير المناخ، شعبة سياسات التنمية المستدامة، لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا"، حيث أكد صادق في كلمته خلال الجلسة على نتائج تقييم آثار تغير المناخ على الموارد المائية والآثار الاجتماعية والاقتصادية والبيئية في المنطقة العربية حتى نهاية القرن والسيناريوهات المختلفة لارتفاع درجات الحرارة والتغير فى كميات الأمطار وآثارها الاجتماعية والاقتصادية على الزراعة والصحة والسكان وكيفية التكيف وتقليل الآثار الجانبية.



كما تم عقد ورشة العمل التدريبية بعنوان نمذجة المحاكاة في الري والصرف والتي أكدت أهمية الاستفادة من التقنيات الحديثة والأبحاث فى مجال الموارد المائية والرى والصرف.



من جانبه، أكد العالم المصري بالمملكة المتحدة الدكتور رجب رجب المتخصص في إدارة الموارد المائية مركز البيئة والهيدرولوجيا، أنه نظرا لتعقد النظام الطبيعي والوقت الكبير المطلوب لتنفيذ التجارب الحقلية والتكلفة الكبيرة فان نماذج المحاكاة تعمل على توفير وسيلة يمكن أن تقلل إلى حد كبير الوقت المطلوب والتكلفة ويمكن أن تستخدم لوصف أداء نظم إدارة المياه، لافتًا أنه قد تم تطوير نماذج محاكاة يمكن استخدامها كأداة مساعدة لصانعي القرار للتخطيط على المدى الطويل لنظم إدارة المياه والأراضي.



كما تناولت ورشة العمل إجراء عرض حي لبعض التطبيقات والبيانات المختلفة التى يحتاجها النموذج والمتعلقة بالتربة ونظم الرى والصرف والمحاصيل والمناخ ، بما يتيح للمشاركين مهارات النمذجة وعمل سيناريوهات مختلفة للإدارة المائية باستخدام البيانات من التجارب الميدانية والنموذج وتقديم نهجًا فريدًا للإدارة المتكاملة لتحسين كفاءة استخدام المياه وإنتاجية المياه والأمن الغذائي.



وفى نهاية فعاليات اليوم الثالث تم عقد الجلسة الختامية لمنتدى الشباب الإفريقي حيث حضر الجلسة الختامية كل من سكرتير الهيئة الدولية للرى والصرف واثنين من نواب الهيئة الدولية ورئيس الشعبة المصرية للرى والصرف ورئيس مجموعة العمل الإقليمية الإفريقية وبعض الجهات الداعمة لمنتدى الشباب حيث تم استعراض مهام منتدى الشباب الافريقي، وتم اختيار فريق العمل المنسق لمنتدى الشباب 2018-2020.



كما شملت الجلسة الختامية كلمة للدكتور محمد عبد المنعم شحاتة رئيس مجموعة العمل الإقليمية الإفريقية ورئيس الشعبة المصرية للرى والصرف حيث وجه الشكر والتهنئة لوزارة الموارد المائية والرى والدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى واللجنة المنظمة لأسبوع القاهرة للمياه والهيئة الدولية للرى والصرف وجميع الجهات الداعمة على الدعم الكبير لهذا المنتدى وعلى نجاح منتدى الشباب الإفريقي الإول والذى شارك فيه 24 شابا من 12 دولة إفريقية كما قام سيادته بالشكر لجميع السادة المشاركين من الشباب والسادة العلماء والخبراء والذين ساهموا فى نجاح المنتدى.



وفي نهاية الجلسة الختامية تم الإعلان عن تأسيس وبدء فعاليات منتدى الشباب الافريقي تحت إشراف الهيئة الدولية للرى والصرف ككيان يعمل على دعم بناء وتنمية القدرات للشباب الإفريقى فى مجالات الرى والصرف والإدارة المائية والمجالات ذات العلاقة وفى نهاية الجلسة الختامية تم تسليم الشهادات على السادة المشاركين فى منتدى الشباب الإفريقي.