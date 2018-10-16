المحرصاوي يبحث سبل التعاون مع رئيس جامعة بولونيا

بحث الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، سبل التعاون العلمي مع الدكتور فرانشيسكو أوبِرتِينِي، رئيس جامعة بولونيا بإيطاليا.



وأكد المحرصاوي، أهمية التعاون العلمي والانفتاح علي كافة الثقافات للنهوض بالعملية التعليمية وفتح آفاق جديدة تضاف لرصيد الجامعة التاريخي ، وأشاد بحسن استقبال بولونيا لفضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب رئيس مجلس حكماء المسلمين وتقديرها للجامعة ودورها في نشر العلم والثقافة الإسلامية.



وأضاف المحرصاوي في بيان المركز الإعلامي أن هذا التعاون يسطر بأحرف من نور لكونه تعاونا بين جامعتين من أقدم الجامعات على مستوى العالم.



كما قدر المحرصاوي احتفاء الجامعة البولونية بشيخ الأزهر ومنحها وسام "السجل الأكبر" لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كونه أرفع وأهم الأوسمة التي تمنحها الجامعات عبر العالم للشخصيات المؤثرة في العالم.