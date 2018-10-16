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ثقافة

مدير المعهد الألماني للآثار يشيد بمتحف قصر المنيل

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 09:14 م
صدى البلد
علاء المنياوي
استقبل متحف قصر المنيل مدير المعهد الألماني للآثار بالقاهرة الدكتور زايدلماير ووفد من الألمان،وكان كل من محمد البرديني وكيل المتحف ومنيرة حسين رئيس قسم البحث العلمي بالمتحف .

وقامت منيرة حسين بجولة في المتحف مع الضيوف،وقد اشادوا بروعة المتحف وجمال الفنون الإسلامية والزخارف الموجودة فيه،كما اشادوا بفريق إدارة المتحف والعاملين به،من حيث اهتمامهم بتوفير أفضل سبل الاستمتاع بالمتحف لكل الزوار.

وكشف د.ولاء الدين بدوي مدير عام المتحف انها ليست المرة الاولى فى خلال اشهر قليلة يستقبل المتحف زيارة مدير المعهد الالمانى بالقاهرة،وذلك لانه يمثل مدرسة للفنون والعمارة والحضارة الاسلامية فى العصر الحديث.

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