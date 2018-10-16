الرئاسة توضح الملفات المطروحة للنقاش في قمة السيسي وبوتين.. فيديو

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن العلاقات المصرية الروسية تاريخية واستراتيجية، وتتواكب الزيارة مع الاحتفال بـ 75 سنة على إنشاء العلاقات بين مصر وروسيا.



وأضاف " راضي " في حواره على قناة " روسيا اليوم"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يلتقي نظيره الروسي فلاديمير بوتين ، على هامش زيارته إلى روسيا، وسيتم تبادل للرؤى ووجهات النظر في مختلف المجالات.



وتابع:" كافة الملفات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والملفات الإقليمية والدولية مطروحة للنقاش في قمة الرئيس السيسي ونظيره الروسي، بالإضافة إلى الملفات ذات الطابع المشترك في أي زيارة خارجية للرئيس السيسي وهي مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف، والتنمية الاقتصادية وجذب الاستثمارات".