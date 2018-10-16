ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

وزير الخارجية الأمريكي يكشف نتائج زيارته للسعودية حول أزمة خاشقجى

الثلاثاء 16/أكتوبر/2018 - 11:52 م
ولي العهد السعودي
ولي العهد السعودي ووزير الخارجية الأمريكي
رويترز
قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن القادة السعوديين نفوا بشدة أي علم لديهم بما حدث في قنصلية بلادهم في إسطنبول أثناء زيارة الصحفي البارز جمال خاشقجي لها هذا الشهر ووعدوا بإجراء تحقيق جدي يحظى بالمصداقية.

وأضاف بومبيو في بيان أثناء زيارته للسعودية "خلال كل اجتماع من اجتماعات اليوم، نفت القيادة السعودية بشدة أي علم لديها بما حدث في قنصليتهم بإسطنبول".

وأضاف: "انطباعاتي من هذه الاجتماعات أن هناك التزاما جديا بمعرفة كل الحقائق وضمان المحاسبة بما في ذلك محاسبة قادة سعوديين أو مسؤولين كبار".

ترشيحاتنا

قلق إسرائيلي من مساعي مصر لمنع نقل السفارة الأسترالية إلى القدس المحتلة

منتخب مصر يكشف حجم إصابة كوكا ومدة غيابه عن الملاعب

رسميا.. مصر تتأهل إلى نهائيات بطولة الأمم الأفريقية للمرة الـ24 في تاريخها

بوتين والسيسي في جولة على كورنيش سوتشي.. فيديو

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

أحمد شيحة: دول العالم تسعى لتوطيد علاقاتها مع مصر

نيجيريا تهزم ليبيا 3-2 فى مباراة مثيرة بتصفيات أمم أفريقيا

مصر تعيد الظاهر بيبرس إلى الحياة بتطوير مسجده بتعاون كازاخي.. فيديو

الخارجية الأمريكية تكشف عن اتفاق بومبيو ومحمد بن سلمان بشأن خاشقجي

وزير التنمية المحلية يعزل رئيس مدينة بور فؤاد خلال زيارة مدبولي

أحمد موسى: بوتين يصطحب السيسي في جولة على كورنيش سوتشي

عميد معهد القلب يوضح أسباب الشعور بتنميل الكتف الأيسر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. لقاء الرئيس السيسى مع رئيس وزراء روسيا دميتري ميدفيديف

صدى البلد يرصد حجم الأعمال بأنفاق شرق بورسعيد.. صور

رئيس مدينة شبرا الخيمة يحل أزمة تأخر رواتب عمال النقل.. صور

أحمد صقر وعماد رشاد أول الحضور في عزاء أحمد عبد الوارث.. صور

إليسا تخطف الأنظار بإطلالة كلاسيكية .. صور

فيديو

مصر وروسيا تاريخ من الشراكة.. وزيارة الرئيس السيسي تدشن مرحلة جديدة بين الدولتين.. فيديو
أحمد شيحة: دول العالم تسعى لتوطيد علاقاتها مع مصر
فيصل: كلمة الرئيس السيسي في المجلس الفيدرالي الروسي تعبر عن العرب وأفريقيا
متحدث الرئاسة: البنية التحتية في مصر ممهدة لاستقبال الاستثمارات .. فيديو
الرئاسة: سيناء 2018 ملحمة عظيمة لاقتلاع جذور الإرهاب.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟

هل تؤيد تفعيل القرار الوزاري بمعاقبة المعلم بالسجن على ضرب الطلاب ؟