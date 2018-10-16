وزير الخارجية الأمريكي يكشف نتائج زيارته للسعودية حول أزمة خاشقجى

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الثلاثاء، إن القادة السعوديين نفوا بشدة أي علم لديهم بما حدث في قنصلية بلادهم في إسطنبول أثناء زيارة الصحفي البارز جمال خاشقجي لها هذا الشهر ووعدوا بإجراء تحقيق جدي يحظى بالمصداقية.



وأضاف بومبيو في بيان أثناء زيارته للسعودية "خلال كل اجتماع من اجتماعات اليوم، نفت القيادة السعودية بشدة أي علم لديها بما حدث في قنصليتهم بإسطنبول".



وأضاف: "انطباعاتي من هذه الاجتماعات أن هناك التزاما جديا بمعرفة كل الحقائق وضمان المحاسبة بما في ذلك محاسبة قادة سعوديين أو مسؤولين كبار".