تصريح جديد من وزير الداخلية التركي بشأن تفتيش منزل القنصل السعودي

قال وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، اليوم الأربعاء، إن هناك قبولًا من المملكة العربية السعودية لتفتيش منزل قنصل المملكة في إسطنبول، محمد العتيبي، مشيرًا إلى أن أنقرة في انتظار تفاهم مشترك مع الرياض للإقدام على هذه الخطوة، وذلك في ضوء اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي.



ونقلت قناة "تي.آر.تي" التركية عن صويلو قوله: "هناك قبول من الجانب السعودي لتفتيش منزل القنصل، ولكننا ننتظر تفاهما مشتركا للإقدام على هذه الخطوة".



وأضاف: "ما أستطيع أن أجزم به حيال اختفاء خاشقجي، أن على الجميع انتظار نتائج التحقيق".



وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو قد وصل إلى تركيا، صباح اليوم، للقاء الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية، مولود جاويش أوجلو، وذلك لبحث الأزمة.