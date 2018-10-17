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أخبار العالم

الصين تجدد معارضتها للاتصالات العسكرية بين أمريكا وتايوان

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:56 ص
صدى البلد
أ ش أ
جددت الصين معارضتها الشديدة للاتصالات الرسمية والعلاقات العسكرية بأشكالها كافة بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان.

جاء ذلك في تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "لو كانج" اليوم، الأربعاء، خلال المؤتمر الصحفي اليومي بمقر الوزارة، ردا على تقارير بأن مركب أبحاث تابعة للبحرية الأمريكية رسا في ميناء "كاو هسيونغ" في تايوان لإعادة التزود بالوقود ولإجراء تغييرات في الطاقم.

وقال كانج: " تعرب الصين عن قلقها ومعارضتها الشديدة لأي اتصالات بما في ذلك العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وتايوان"، داعيا واشنطن إلى الالتزام بمبدأ "صين واحدة" والتعامل بشكل ملائم مع القضايا ذات الصلة.

وفي سياق متصل، دعا المتحدث باسم مكتب شئون تايوان بمجلس الدولة الصيني (مجلس الوزراء) "ما شياو قوانغ"، الأطراف المعنية للتصرف بحذر وتجنب تقويض السلام والاستقرار عبر مضيق تايوان.

وقال قوانغ: "تتعلق قضية تايوان بسيادة الصين ووحدة أراضيها ومصالحها الجوهرية، ونحن عازمون بشدة على حماية سيادة الدولة ووحدة أراضيها".

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