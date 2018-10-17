إعلان تفاصيل الدورة 27 لمهرجان الموسيقى العربية.. 22 أكتوبر

تعقد دار الاوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، مؤتمرًا صحفيًا في السادسة مساء الاثنين ٢٢ اكتوبر، بالمستوى الأول للمسرح الكبير للإعلان عن تفاصيل الدورة الـ ٢٧ من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية التي تقام في الفترة من 1 حتى ١٢ نوفمبر المقبل.



يحضر المؤتمر أعضاء اللجنة التحضيرية الموسيقار حلمي بكر، الموسيقار الدكتور جمال سلامة، الدكتور حسن شرارة ، والدكتور رضا رجب، والإعلامي أمجد مصطفى، الفنان أمجد العطافي، الفنان ماجد سرور، الملحن محمد رحيم، الشاعر هانى عبد الكريم حسن عفيفي، والدكتورة رشا طموم من اللجنة العلمية والفنانة جيهان مرسي مدير المهرجان والمؤتمر.



يحضر المؤتمر لفيف من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف الشبكات الإذاعية.