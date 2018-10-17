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أخبار البلد

والي تشهد توقيع بروتوكولي تعاون بين صندوق الإدمان والصحة النفسية..غدا

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 02:34 م
غادة والى وزيرة التضامن
غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعىٌ
محمد عبد المنعم
تشهد غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، غدا الخميس، توقيع بروتوكولات تعاون بين الصندوق والأمانة العامة للصحة النفسية بشأن إنشاء مراكز جديدة لعلاج مرضى الإدمان من المراهقين.

كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون آخر بين صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والأمانة العامة للصحة النفسية والمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية لإجراء المسح القومى الشامل لرصد حجم وأبعاد مشكلة تعاطى المخدرات، ومعرفة مدى انتشار المواد المؤثرة فى الحالة النفسية وأكثر الأنواع شيوعا بين الفئات المختلفة وكذلك أكثر الشرائح المستخدمة لهذه المواد.

وسيشهد توقيع البروتوكولات كل من غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعىٌ رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

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