ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

سيارات

هيونداي تفوز بجائزة أفضل علامة تجارية للعام 2018

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 03:58 م
صدى البلد
مصباح المصرى
فازت شركة هيونداي موتور مجددًا بجائزة مرموقة من جوائز التصميم العالمية "ريد دوت ديزاين" وذلك بتكريمها بجائزة "أفضل علامة تجارية للعام 2018" لتضيف بذلك إنجازًا جديدًا إلى الجوائز الخمسة التي حازت عليها الشركة سابقًا للإبداع التصميمي خلال العام الجاري.

وتعتبر جوائز "ريد دوت ديزاين" من أهم المنافسات العالمية في مجال التصميم، في حين تمنح جائزة العام من هذه الجوائز المرموقة إلى العلامة التجارية التي تتفوق في الابتكار والابداع في الجوانب التصميمية لمنتجاتها وتقدم مستويات متقدمة من الهندسة التصميمية. وفي هذا العام، كرمت جوائز "ريد دوت ديزاين" هيونداي موتور تقديرًا للحلول التصميمية المبتكرة في منتجاتها، إلى جانب جودة التصميم وخبرتها في إدارة العلامة التجارية.

وعبر وونهونج تشو النائب الأول للرئيس، ومدير التسويق في شركة هيونداي موتور عن سعادته وفخره بفوز الشركة بمثل هذا التكريم المميز معتبرًا هذا الإنجاز بمثابة علامة فارقة في مسيرة شرة هيونداي موتور نحو الإبداع والتميز، وقال: يعتبر فوزنا بهذه الجائزة المرموقة حافزا كبيرا لنا لمواصلة العمل الدؤوب  من أجل المضي قدمًا في النهج الذي تسير عليه الشركة وتقديم مشاريع أكثر إبداعًا وابتكارًا في المستقبل لترسيخ موقع علامة هيونداي المحببة للمجميع".. وسيتم تنظيم حفل توزيع الجوائز للعام 2018 في السادس والعشرين من شهر أكتوبر القادم في مدينة برلين بألمانيا.

وبدوره قال الدكتور بيتر زيك المؤسس والرئيس التنفيذي لجوائز "ريد دوت ديزاين": نجحت هيونداي مجددًا في التعامل مع عملائها وجذبهم بطريقة مبتكرة للغاية في خضم سوق عالمي يتميز بالإشباع من شدة المنافسة، وتمكنت من تقديم تميزها التقني في سيارتها عبر لغة تصميمة عالمية شاملة". وأضاف: "يتميز التصميم الإبداعي لشركة هيونداي بالابتكار والجودة في آن معًا، ليقدم لعملاء الشركة تجربة فريدة من نوعها ومتكاملة ضمن كل تفاصيل العلامة التجارية.

وسجلت هيونداي في شهر أغسطس الماضي رقمًا قياسيًا في تاريخها عندما حصلت على أربع جوائز من برنامج "ريد دوت ديزاين" وثلاث جوائز من برنامج "ريد دوت، أفضل الأفضل" .

ترشيحاتنا

أحمد ناجى يكشف شرط ضم وليد سليمان لمنتخب مصر مع أجيرى

وفاة المخرجة مها عرام بعد صراع مع السرطان

منزلها لا يسكنه أحد ومبني من الطوب النيئ.. جولة بمسقط رأس أم كلثوم.. فيديو

حى القبة..هنا كان يسكن الباشاوات ورجال الحكم

مفاجأة.. عماد متعب يقترب من العودة للملاعب بواسطة حسن شحاتة

حقيقة فبركة صورة مريضين يغسلان الكلي خلال زيارة مدبولي لمستشفى بورسعيد

التصفيات الإفريقية تعمق جراح ليفربول في الدوري الإنجليزي

مراسل ديلي صباح التركية يفضح الصحيفة: لا تمتلك تسجيلات لمقتل خاشقجي

الكاف يعلن عن حكام نهائى دورى الأبطال الافريقى والكونفيدرالية

رئيس جزيرة مطروح مهاجما اتحاد الكرة : يكيل بمكيالين

الزمالك يفتح باب التفاوض مع نجم المقاصة

راغدة شلهوب تنضم لقناة النهار.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

الاستوك والأسواق الموسمية.. دليلك لشراء كسوة الشتاء بأسعار رخيصة .. صور

شاهد.. ماذا فعلت ميجان ميركل لتنقذ زوجها هاري من الأمطار الشديدة

أفكار عصرية لديكور غرفة الأطفال حديثى الولادة

أفيخاي أدرعي يتدخل.. القصة الكاملة لسحب اللقب من ملكة جمال لبنان بسبب نظيرتها الإسرائيلية

فيديو

السيسي: مصر منفتحة للتعاون المكثف مع روسيا فى التصدي للإرهاب
بوتين: الاتفاقيات مع السيسي تسهم في تطوير علاقات البلدين
بوتين: انفجار القرم كارثة قيد التحقيقات وسنعلن نتيجتها للمواطنين.. فيديو
بوتين: تكثيف التعاون مع مصر لإعادة بناء سوريا.. فيديو
السيسى: المنطقة الصناعية الروسية ببورسعيد طفرة فى التعاون الاقتصادي.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟