هيونداي تفوز بجائزة أفضل علامة تجارية للعام 2018

فازت شركة هيونداي موتور مجددًا بجائزة مرموقة من جوائز التصميم العالمية "ريد دوت ديزاين" وذلك بتكريمها بجائزة "أفضل علامة تجارية للعام 2018" لتضيف بذلك إنجازًا جديدًا إلى الجوائز الخمسة التي حازت عليها الشركة سابقًا للإبداع التصميمي خلال العام الجاري.



وتعتبر جوائز "ريد دوت ديزاين" من أهم المنافسات العالمية في مجال التصميم، في حين تمنح جائزة العام من هذه الجوائز المرموقة إلى العلامة التجارية التي تتفوق في الابتكار والابداع في الجوانب التصميمية لمنتجاتها وتقدم مستويات متقدمة من الهندسة التصميمية. وفي هذا العام، كرمت جوائز "ريد دوت ديزاين" هيونداي موتور تقديرًا للحلول التصميمية المبتكرة في منتجاتها، إلى جانب جودة التصميم وخبرتها في إدارة العلامة التجارية.



وعبر وونهونج تشو النائب الأول للرئيس، ومدير التسويق في شركة هيونداي موتور عن سعادته وفخره بفوز الشركة بمثل هذا التكريم المميز معتبرًا هذا الإنجاز بمثابة علامة فارقة في مسيرة شرة هيونداي موتور نحو الإبداع والتميز، وقال: يعتبر فوزنا بهذه الجائزة المرموقة حافزا كبيرا لنا لمواصلة العمل الدؤوب من أجل المضي قدمًا في النهج الذي تسير عليه الشركة وتقديم مشاريع أكثر إبداعًا وابتكارًا في المستقبل لترسيخ موقع علامة هيونداي المحببة للمجميع".. وسيتم تنظيم حفل توزيع الجوائز للعام 2018 في السادس والعشرين من شهر أكتوبر القادم في مدينة برلين بألمانيا.



وبدوره قال الدكتور بيتر زيك المؤسس والرئيس التنفيذي لجوائز "ريد دوت ديزاين": نجحت هيونداي مجددًا في التعامل مع عملائها وجذبهم بطريقة مبتكرة للغاية في خضم سوق عالمي يتميز بالإشباع من شدة المنافسة، وتمكنت من تقديم تميزها التقني في سيارتها عبر لغة تصميمة عالمية شاملة". وأضاف: "يتميز التصميم الإبداعي لشركة هيونداي بالابتكار والجودة في آن معًا، ليقدم لعملاء الشركة تجربة فريدة من نوعها ومتكاملة ضمن كل تفاصيل العلامة التجارية.



وسجلت هيونداي في شهر أغسطس الماضي رقمًا قياسيًا في تاريخها عندما حصلت على أربع جوائز من برنامج "ريد دوت ديزاين" وثلاث جوائز من برنامج "ريد دوت، أفضل الأفضل" .