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ديني

هل أداء العمرة يكفي لمحو ذنب الزنا.. مستشار المفتي يجيب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:38 ص
صدى البلد
عبد الرحمن محمد
أرسل شخص رسالة الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك يقول فيها: "هل الذهاب لأداء العمرة يكفر ذنب الزنا أم أن هناك حلا آخر؟".

رد الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي خلال البث المباشر قائلا: مغفرة أي ذنب كبيرا كان أم صغيرا لا يتحقق إلا إذا أعلنت التوبة النصوحة والتعهد بعدم العودة لهذا الذنب مرة أخرى ثم بعد ذلك العمل الصالح بشتى أنواعه عمل العمرة مثلا أو الإكثار من الصدقة وصلة الرحم وغير ذلك من الأعمال الصالحة.

واستشهد عاشور بقوله تعالى: ( والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلق أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا) .

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