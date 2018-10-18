هل أداء العمرة يكفي لمحو ذنب الزنا.. مستشار المفتي يجيب

أرسل شخص رسالة الى دار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيس بوك يقول فيها: "هل الذهاب لأداء العمرة يكفر ذنب الزنا أم أن هناك حلا آخر؟".





رد الدكتور مجدي عاشور مستشار المفتي خلال البث المباشر قائلا: مغفرة أي ذنب كبيرا كان أم صغيرا لا يتحقق إلا إذا أعلنت التوبة النصوحة والتعهد بعدم العودة لهذا الذنب مرة أخرى ثم بعد ذلك العمل الصالح بشتى أنواعه عمل العمرة مثلا أو الإكثار من الصدقة وصلة الرحم وغير ذلك من الأعمال الصالحة.



