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أخبار العالم

فحص القنصلية السعودية في إسطنبول للمرة الثانية خلال أيام

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 05:32 م
القنصلية السعودية
القنصلية السعودية في اسطنبول
شريف سيد
فحص محققون أتراك القنصلية السعودية في اسطنبول، اليوم الأربعاء، وذلك للمرة الثانية خلال أسبوع واحد، ضمن التحقيقات حول اختفاء الكاتب السعودي جمال خاشقجي.

وكان اللجنة الأمنية المكونة من محقيين أتراك وسعوديين، دخلت من قبل إلى القنصلية السعودية في اسطنبول، واستمروا بداخلها ساعات طويلة بحثا عن أي دليل حول اختفاء الكاتب السعودي.

وفي نفس القضية، التقى وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مطار أنقرة، بالإضافة إلى وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لمناقشة قضية اختفاء الكاتب السعودي.

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