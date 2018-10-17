لوك صادم لـ نجوى كرم بعد خضوعها لعملية تجميل في الأنف

اعرب جمهور الفنانة اللبنانية نجوى كرم عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي عن صدمتهم من شكل انفها بعد خضوعها لعملية تجميل.



وظهر التغير الكبير لأنف نجوى خلال اجرائها لقاءات عقب حضورها جنازة والد الفنان فارس كرم ، حيث جاءت التعليقات ان اللوك صادم و انفها لم يكن بحاجة للتجميل.



ونجوى كرم من النجمات اللبنانيات التي تتميز بالرشاقة و الجمال رغم بلوغها الــ ٥٢ من عمرها .

