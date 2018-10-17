إقامة مجمع مدارس تجريبية بكفر الشيخ.. صور

أصدر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، القرار رقم 17156 لسنة 2018م، بقبول التبرع المقدم من ورثة المرحوم دمرداش أحمد، عنهم أحمد هشام دمرداش، بقطعة أرض مساحتها 4200 متر مربع، الواقعة بحوض الرغامة، زمام جمعية الرياض الزراعية؛ لإقامة مجمع مدارس تجريبية عليها على أن يُسمى مجمع دمرداش أحمد للمدارس التجريبية.



وشمل قرار محافظ كفر الشيخ تخصيص هذه المساحة المقبول تبرعها والموضحة الحدود والمعالم وفقًا لمحضر معاينة الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة المؤرخة في 7 مارس الماضي، مختتمًا القرار بإلزام كافة الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

