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الصحة: 180 ألف مصاب فى التحليل المبدئى لفيروس سي

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 06:23 م
صدى البلد
البهى عمرو
قال الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة، إن عدد المصابين بفيروس سي حتى الآن وصل لـ 180 ألف مصاب فى التحليل المبدئى الخاص بالأجسام المضادة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج « صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفى، أن البحيرة أعلى المحافظات مشاركة فى حملة فحص فيروس سي حتى الآن.

وأشار إلى أن الوزارة تقوم بعملية العلاج بالمجان لأى مواطن يتم اكتشافه إصابته بالفيروس أو السكر أو الضغط.

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