وزارة الدفاع الروسية تعلن موعد تسليم منظومة إس 400 إلى القوات الفضائية

كشف المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن استلام القوات الجوية الفضاء الروسية، فوجا آخر من منظومة الدفاع الجوي "إس-400" في المستقبل القريب، وعدد من المنظومات الصاروخية المضادة للطائرات "بانتسير- إس".





وجاء في بيان المكتب الصحفي الذي نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "في المستقبل القريب، من المتوقع تسليم القوات الجوية الفضائية الروسية مجموعة أخرى من هذه المنظومة الدفاعية الجوية (إس-400)، فضلا عن 3 منظومات مضادة للطائرات من طراز "بانتسير-إس".



