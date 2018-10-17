وزارة الدفاع الروسية تعلن موعد تسليم منظومة إس 400 إلى القوات الفضائية

كشف المكتب الصحفي لوزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، عن استلام القوات الجوية الفضاء الروسية، فوجا آخر من منظومة الدفاع الجوي "إس-400" في المستقبل القريب، وعدد من المنظومات الصاروخية المضادة للطائرات "بانتسير- إس".
وجاء في بيان المكتب الصحفي الذي نقلته وكالة "سبوتنيك" الروسية: "في المستقبل القريب، من المتوقع تسليم القوات الجوية الفضائية الروسية مجموعة أخرى من هذه المنظومة الدفاعية الجوية (إس-400)، فضلا عن 3 منظومات مضادة للطائرات من طراز "بانتسير-إس".
يذكر أن نظام "بانتسير- إس"، هو نظام دفاع جوي صاروخي مدفعي عام، صُمِّمَ لحماية المرافق المدنية والعسكرية، ونظم الدفاع الجوي بعيدة المدى، وحمايتها من جميع وسائل الهجوم الجوي الراهنة والمستقبلية، ويستطيع حماية المواقع العسكرية من التهديدات البرية والبحرية.