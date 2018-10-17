عبد المنعم عمارة: تجربة البرنامج الرئاسي رائعة.. صور

قال الدكتور عبد المنعم عمارة إن جميع ذكرياته مرتبطة بمدينة الإسماعيلية خلال توليه فترة السبعينيات منصب محافظ الإسماعيلية.





وأضاف خلال ندوة مساء اليوم الأربعاء أقامتها جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية بمكتبة مصر العامة بعنوان "ذكريات" بحضور اللواء أشرف عمارة أنه لم يكن يتخيل ابتعاده عن المدينة وأن القدر هو من يختار طريق الإنسان.





وقال عمارة إن تجربة البرنامج الرئاسي رائعة خاصة مع اختيار نواب للمحافظين قائلاً: "لو التجربة نجحت هتبقى عظيمة ولو فشلت هيبقى المحافظين هم السبب لخوفهم علي مناصبهم" مؤكدًا أن مصر لن تتقدم إلا بأفكار إدارية جديدة.





وقال عمارة: لابد أن نتذكر الرئيس السادات خاصة مع شهر الانتصارات شهر أكتوبر لما قدمه لمصر وعشقه للإسماعيلية.





وتابع: "السادات كان يعشق جلوسه أمام سيناء بعد استرداده لها في انتصار أكتوبر وأمام قناة السويس بعد افتتاحه للملاحة عقب تطهيرها".





وأضاف "عمارة" أن الرئيس السادات هو من كان له الفضل في اختياري كمحافظ شاب وله الفضل الكبير في تطور المدينة.





وتابع: "أهالي الإسماعيلية كان لهم فضل كبير في مساعدتي وتكوين شخصية عبد المنعم عمارة.



