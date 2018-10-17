ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

عبد المنعم عمارة: تجربة البرنامج الرئاسي رائعة.. صور

الأربعاء 17/أكتوبر/2018 - 11:26 م
الدكتور عبد المنعم
الدكتور عبد المنعم عمارة
انجي هيبة
قال الدكتور عبد المنعم عمارة إن جميع ذكرياته مرتبطة بمدينة الإسماعيلية خلال توليه فترة السبعينيات منصب محافظ الإسماعيلية.

وأضاف خلال ندوة مساء اليوم الأربعاء أقامتها جمعية عمارة لتنمية المشاركة المجتمعية بمكتبة مصر العامة بعنوان "ذكريات" بحضور اللواء أشرف عمارة أنه لم يكن يتخيل ابتعاده عن المدينة وأن القدر هو من يختار طريق الإنسان.

وقال عمارة إن تجربة البرنامج الرئاسي رائعة خاصة مع اختيار نواب للمحافظين قائلاً: "لو التجربة نجحت هتبقى عظيمة ولو فشلت هيبقى المحافظين هم السبب لخوفهم علي مناصبهم" مؤكدًا أن مصر لن تتقدم إلا بأفكار إدارية جديدة.

وقال عمارة: لابد أن نتذكر الرئيس السادات خاصة مع شهر الانتصارات شهر أكتوبر لما قدمه لمصر وعشقه للإسماعيلية.

وتابع: "السادات كان يعشق جلوسه أمام سيناء بعد استرداده لها في انتصار أكتوبر وأمام قناة السويس بعد افتتاحه للملاحة عقب تطهيرها".

وأضاف "عمارة" أن الرئيس السادات هو من كان له الفضل في اختياري كمحافظ شاب وله الفضل الكبير في تطور المدينة.

وتابع: "أهالي الإسماعيلية كان لهم فضل كبير في مساعدتي وتكوين شخصية عبد المنعم عمارة. 

وفتح عمارة النقاش مع مجموعة من الشباب الحاضرين للندوة ممن أشادوا بالإسماعيلية خلال فترة توليه عمارة لها.
عبد المنعم عمارة: تجربة البرنامج الرئاسي رائعة.. صور
عبد المنعم عمارة: تجربة البرنامج الرئاسي رائعة.. صور
عبد المنعم عمارة: تجربة البرنامج الرئاسي رائعة.. صور
عبد المنعم عمارة: تجربة البرنامج الرئاسي رائعة.. صور

ترشيحاتنا

مشادة كلامية ساخنة بين أسما شريف منير ووالدها.. فيديو

معلومات جديدة حول منفذ عملية التفجير فى كيرتش الروسية

ضياء السيد: لا توجد نصيحة يمكن أن أوجهها لصالح جمعة

أحمد موسى يكشف عن مفاجأة جديدة فى قضية اختفاء جمال خاشقجي.. فيديو

إمكانيات مذهلة لسيارة بوتين التي استقلها الرئيس السيسي ..فيديو

مصرع رجل أعمال فى ظروف غامضة بـ مدينتى

وزير التعليم: لم نصدر أمرا إداريا بإغلاق صفحات المدارس على فيسبوك

العثور على طيار حربي تونسي في عرض البحر بعد فقد الاتصال مع مقاتلته

خالد الغندور : نجم العين الاماراتى ينضم لـ الأهلي يناير المقبل

موجز الأخبار: قمة السيسي وبوتين.. وسعد لمجرد يحاول الانتحار داخل سجن فرنسى

الحياة تبدأ بعد الـ70..عروس عمرها 100عام تتزوج عريسا يصغرها بـ 30 سنة.. صور

نجم الزمالك السابق: الأهلي بطل الدوري وبيراميدز خارج المنافسة

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ليلى علوى وإلهام شاهين يحتفون بـ نادية لطفى فى المستشفى.. صور

شاهد.. ياسمين عبد العزيز تستعرض جمالها وسط الطبيعة

النيل تقاضي شيرين عبد الوهاب وتطالبها بسداد 4.7 مليون جنيه.. صور

طفل مصاب بمتلازمة داون يحتضن هاري وميجان في أستراليا.. صور وفيديو

شاهد.. رومانسية تحت المطر.. الصور تنطق بحب ميجان وهاري

فيديو

هيفاء وهبى تحقق 4 ملايين مشاهدة بأغنية حوا .. فيديو
أحمد موسى: إنقاذ طائرة ميلانيا ترامب من الاحتراق فى الجو..فيديو
متحدث الحكومة: مدبولي طلب ملفا من كل وزير عن الاستثمارات المباشرة
متحدث الصحة: 3.5 مليون مواطن شاركوا فى حملة القضاء على فيروس سى
مستشار بكلية القادة والأركان يكشف موعد إعلان سيناء خالية من الإرهاب

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟