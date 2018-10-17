وزير التعليم: لم نصدر أمرا إداريا بإغلاق صفحات المدارس على فيسبوك

نفى الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صحة الخبر الذي يتم تداوله الآن عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، والذي زعم صدور أمر إداري للمدارس بإغلاق صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.





حيث قال الوزير في تصريحات له عبر جروب "تمرد معلمي قاهرة المعز" عبر تطبيق واتس آب : هذا الخبر لا أساس له من الصحة، والوزارة لم تصدر أي أمر إداري مثل هذا.



