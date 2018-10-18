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ثقافة

ورشة فنية لتصميم إعلان بثقافة الدقهلية

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 12:28 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة، مجموعة من الأنشطة الفنية والثقافية بمواقع فرع ثقافة الدقهلية حيث نظم بيت ثقافة بني عبيد معرض فن تشكيلي بالتعاون مع المجمع الابتدائي ببني عبيد احتفالًا بذكري نصر أكتوبر وتكون المعرض من رسوم للأطفال من الرواد.

كما شارك مواهب في الرسم علي الخشب وأعمال الصلصال والخرز والإكسسوار للموهبتين نور وندي السيد الجميلي، واختتم المعرض بتوزيع جوائز للمشاركين، ونفذ قصر ثقافة نعمان عاشور ورشة "تصميم اعلان" للفنانة إيمان كيلانى تم من خلالها معرفة الفرق بين التصميم الابتكاري والتعبير الفني وكيفية عمل اعلان بشكل عام ''مجلة الحائط'' والتعرف على المقومات التى تجعل المجلة ناجحة.

كما نظمت مكتبة سنتماى الثقافية ورشة فنية فى الرسم بالتعاون مع مدرسة سنتماي الإعدادية.

بينما ناقشت مكتبة دماص الثقافية كتاب بعنوان ''رياض السنباطى'' تأليف عبد القادر جبري ويتناول الكتاب حياة ومولد رياض السنباطى بمدينة فارسكور في دمياط وكانت بدايته عندما سمعه الموسيقار سيد درويش والتحق بمعهد الموسيقى وبدأ عمله فى التلحين واشتهر فى مصر والعالم العربي بأجمل الألحان وغنى على ألحانه أشهرالمطربين والمطربات.

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