صدور تعليمات جديدة للجيش الإسرائيلي للتعامل مع مسيرات غزة والبالونات الحارقة

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن أمر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر "الكابنيت" الجيش بتكثيف رده على الأحداث الجارية على حدود غزة.





ووفقا لما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت" صدرت تعليمات للجيش بزيادة استجاباته تدريجيًا وإدخال نهج عدم التسامح مطلقًا وسيبدأ تنفيذ السياسة الجديدة فورا وقبيل تنظيم حماس مسيرات على الحدود".





وقدم الجيش خطتين تنفيذيتين للتعامل مع استمرار المسيرات على الحدود وإطلاق البالونات الحارقة، الأولى تضمنت موجة من الضربات الجوية ضد أهداف في غزة، والثاني احتواء الأحداث، مع تغيير قواعد اللعبة والتصعيد التدريجي لردود الفعل على حوادث العنف على طول السياج وإطلاق الطائرات الورقية والقنابل الحارقة".





من جهته قال رئيس أركان جيش الاحتلال "ان قواعد اللعبة على وشك أن تتغير".



