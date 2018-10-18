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حوادث

تأجيل محاكمة بديع وآخرين في اقتحام قسم العرب

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 01:53 م
محمد بديع مرشد جماعة
محمد بديع مرشد جماعة الاخوان الارهابية
أحمد مهدي
اجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، لجلسة 21 نوفمبر مع تفريغ مقطع فيديو خاص بالمتهم محمد بديع ضمن أحراز القضية.

كانت محكمة جنايات بورسعيد برئاسة المستشار محمد السعيد، قد سبق وأصدرت فى شهر أغسطس 2015 حكما بمعاقبة محمد بديع والقياديين الإخوانيين محمد البلتاجى وصفوت حجازى، و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عامًا حضوريًا، ومعاقبة 76 متهمًا آخرين هاربين بذات عقوبة السجن المؤبد غيابيًا لكل منهم، ومعاقبة 28 آخرين حضوريًا بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات، والقضاء ببراءة 68 متهمًا، مما هو منسوب إليهم من اتهامات.

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