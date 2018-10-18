تأجيل محاكمة بديع وآخرين في اقتحام قسم العرب

اجلت محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، إعادة محاكمة محمد بديع و46 آخرين من قيادات جماعة الإخوان، فى أحداث العنف التى وقعت فى محافظة بورسعيد فى أغسطس 2013، والمعروفة باسم "أحداث قسم شرطة العرب"، لجلسة 21 نوفمبر مع تفريغ مقطع فيديو خاص بالمتهم محمد بديع ضمن أحراز القضية.



