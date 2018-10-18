مجازة 58 من العاملين برئاسة مركز ومدينة بلبيس للإهمال في العمل

قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجازاة 58 من العاملين برئاسة مركز ومدينة بلبيس بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.





وشدّد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشآت الحكومية لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل .



