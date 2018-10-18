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محافظات

مجازة 58 من العاملين برئاسة مركز ومدينة بلبيس للإهمال في العمل

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 02:53 م
صدى البلد
محمد الطحاوي
قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية مجازاة 58 من العاملين برئاسة مركز ومدينة بلبيس بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفي ومغادرتهم لمقر عملهم قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني.

وشدّد المحافظ على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية بمختلف المنشآت الحكومية لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الانضباط في العمل .

كانت لجنة من مديرية التنظيم والإدارة قامت بالمرور المفاجيئ على رئاسة مركز ومدينة بلبيس تبين عدم تواجد 58 من العاملين برئاسة المركز أثناء الزيارة ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية ، وتم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين كان قرار المحافظ خصم 3 أيام من الراتب واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.

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