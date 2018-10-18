3 نوفمبر.. أولى جلسات محاكمة رئيس حي الدقي وآخرين بتهمة الرشوة

تنظر محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات محاكمة رئيس حي الدقي ومقاولين ومحام لاتهامهم في قضية رشوة، بجلسة 3 نوفمبر المقبل.



وتنظر القضية أمام المستشار جمال على عبد اللاه وعضوية المستشارين عبد الناصر أبو الوفا أبو سحلى وإيهاب محمد الطنطاوي.



وتضمنت التحقيقات اعترافات المتهمين بقيام رئيس الحي بابتزازهم لدفع الرشاوى مقابل التغاضي عن مخالفات مناور العقارات المملوكة لهم وارساله الموظفين لرصد المخالفات وأنهم قاموا بالاتفاق مع رئيس الحي عن طريق اثنين من المحامين على دفع رشوة قدرها 500 الف جنيه وشقة مقابل التغاضي عن المخالفات وبعدها طلب رئيس الحي رشوة مليون جنيه بجانب الشقة.