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تعليم

الأعلى للجامعات يوافق على عقد انتخابات الطلاب في الفصل الدراسي الأول

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 05:01 م
صدى البلد
عمرو ممدوح
قرر المجلس الأعلى للجامعات، إجراء الانتخابات الطلابية خلال الفصل الدراسي الأول، وفقًا للائحة الانتخابات الطلابية، وسيُعلن الموعد المحدد لإجراء الانتخابات من قبل اللجنة العليا المشرفة على الانتخابات، التي سيصدر بها قرار وزير التعليم العالي.

وأحيط المجلس علما، خلال جلسته التي عقدت اليوم الخميس بجامعة الإسكندرية، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي، بآليات استخدام الوزراء والمحافظين لمنظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية GFMIS.

وناقش المجلس كتاب رئيس قطاع الدراسات الهندسية والمتضمن مشروع تدريب لجميع أعضاء هيئة التدريس حول الأساليب الحديثة في التعليم الهندسي بالتعاون مع إحدى الجامعات الأوروبية المتخصصة.

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