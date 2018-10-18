مشروب سحري للقضاء على مشكلة الغازات

يعتبر التخلص من مشكلة الغازات الموجودة في المعدة من أكثر الأمور التى تسبب مشاكل للكثير منا، ولا يعلم معظمنا أفضل المشروبات الطبيعية التي تساهم فى التصدي لتلك الأزمة، ونستعرض في السطور التالية مجموعة من المشروبات التي تساهم في القضاء على الغازات نهائيا.



فكما جاء في موقع "بولد سكاى" الهندى، فأن تناول كوب من مشروب النعناع المضاف إليه الليمون يساعد فى التخلص نهائيا من مشكلة الغازات الموجودة في المعدة، وذلك لما يحتويه على المواد المضادة للفطريات والجراثيم، كما أن تناول كوب من عصير الجزر المضاف إليه الكركم فيساعد فى التخلص من مشكلة آلام المعدة وكذلك مشكلة عسر الهضم.



وبحسب ما ذكر في الموقع، فأن تناول كوب من عصير الخيار المضاف إليه قليل من القدونس يساعد فى التصدي ايضًا لمشكلة الغازات كون المشروب غني بالألياف الطبيعية اللازمة لتسهيل عملية الهضم، وكذلك تناول مشروب من عصير الكرفس بالجزر يساعد ايضًا في القضاء على غازات المعدة.

