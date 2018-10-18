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فن

بالفيديو.. محمد عادل يطرح كليب "هبدأ كلامي"

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:07 م
صدى البلد
سعيد فراج
طرح المطرب الشاب محمد عادل الكليب الأول الخاص به بعنوان "هبدأ كلامي"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب خلال الساعات الماضية.

ويميل الكليب إلى اللون الرومانسي، والذي اعتمد فيه محمد عادل على العناصر الشبابة في تحضير وإنتاج الكليب لينافس به خلال تلك الفترة.

"هبدأ كلامي"، غناء وألحان وتوزيع محمد عادل، كلمات مصطفي عباس، هندسة صوتية إسلام غلاب، إخراج احمد دياب، فواتغرافيا ايمن رحيم، انتاج MAM Media و Office Media، توزيع "i media".

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