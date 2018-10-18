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صحة الغربية: احتجاز ربة منزل يشتبه في إصابتها بإنفلونزا الطيور

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 06:33 م
صحة الغربية : احتجاز
صحة الغربية : احتجاز ربة منزل يشتبه فى إصابتها
أحمد على
كشفت مصادر بمديرية الصحة بمحافظة الغربية عن احتجاز ربة منزل، مقيمة بعزبة على عبد الله، التابعة لقرية ميت الشيخ بمركز قطور، يشتبه في إصابتها بفيروس انفلونزا الطيور.

وتابعت المصادر أن ربة المنزل "ش.أ، 30 عاما" وصلت الى مستشفى حميات المحلة، مصابة بحالة من الإعياء وارتفاع في درجة حرارتها، وبتوقيع الكشف الطبى عليها اشتبه فى اصابتها بانفلونزا الطيور ، وتم وضعها بغرفة العزل بمستشفى الحميات وسحب عينة منها وإرسالها الى معامل الوزارة، واتخاذ الإجراءات الطبية والوقائية اللازمة.

وأعطي الدكتور حاتم كمال أنور مدير هيئة الطب البيطري فى توجيهاته الى مساعديه بضرورة تشكيل لجنة من الطب البيطرى، وزيارة العزبة وعمل مسح شامل للطيور المتواجدة بالمسكن، والمنازل المجاورة، وسحب عينات منها وارسالها للفحص واتخاذ كافة الإجراءات الإدارية حيالها .

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