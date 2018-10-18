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ديني

خالد الجندى: القتال للدفاع وليس للهجوم فى الإسلام.. فيديو

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 07:23 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه لا يوجد شيء يسمى بشر القتال ولكن الأمر الإلهي أحيانًا يكون الإنسان مكره على فعله، فلا يشترط أن تكون اختيارات الإنسان هي الصائبة فالشرع لا يأتي وفقا لما يطلبه المستمعون.

وتابع الجندى، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس، أن الله في كتابه قال “كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ“ وهذا يعني أن الإسلام دين دفاعي وليس دين هجومي.

وأضاف، أن هناك ما يسمى بمقاييس الحكم الفاسدة، فالقاضي يعتذر عن الحكم في القضية إذا كان له صلة بأحد أطراف الدعوة، فإذا كان الإنسان لديه مصلحة في أن يقول على شيء حلال فعليه استشعار الحرج وأن يقاوم الهوى.
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