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رياضة

مدافع الرجاء البيضاوي صفقة مغربية جديدة على أعتاب الزمالك

الخميس 18/أكتوبر/2018 - 11:00 م
صدى البلد
القسم الرياضي
كشف مصدر بنادي الزمالك علي استقرار مسؤولي النادي والتقدم بعرض مالي لنادي الرجاء البيضاوي المغربي خلال الساعات القليله المقبله.

يأتي هذا العرض من اجل ضم مدافع الرجاء البيضاوي الشاب بدر بانون.

ويرغب مجلس ادارة القلعه البيضاء في تدعيم خط دفاعه في ظل النقص العددي بخط دفاع الفريق وعدم وجود سوى 3 لاعبين وهم محمود علاء ومحمود الونش ومحمد عبد الغني.

وأشار المصدر عن وجود مفاوضات تمت خلال الأيام الماضية بين إدارة الناديين لحسم الصفقة وضم اللاعب خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

الجدير بالذكر أن بدر بانون مواليد 1993 وسبق لنادي الرجاء إعارته مرتين لنادي الوداد الفاسي ونادي نهضة بركان.
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