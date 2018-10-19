ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سفير ألمانيا يشارك في منتدى القاهرة لتغير المناخ.. صور

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:37 ص
منتدى القاهرة لتغير
منتدى القاهرة لتغير المناخ
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
شارك السفير يوليوس جيورج لوي، سفير دولة ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في منتدى القاهرة لتغير المناخ.

وتحدث كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وسفير ألمانيا في القاهرة يوليوس جيورج لوي خلال فعاليات الحلقة النقاشية الـ55 لمنتدى القاهرة لتغير المناخ، الذي استضافته السفارة الألمانية، الاثنين الماضي، حيث أكدا ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا الشأن.

ويعد منتدى القاهرة للتغير المناخي صورة من صور التعاون الذى تنظمه وتحتضنه السفارة الألمانية بالقاهرة بمشاركة مؤسسات البلدين مثل وزارة الخارجية المصرية ووزراة البيئة المصرية والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) والهيئة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) واللجنة المصرية الألمانية العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفعالية الطاقة وحماية البيئة (JCEE).
سفير ألمانيا يشارك في منتدى القاهرة لتغير المناخ.. صور
سفير ألمانيا يشارك في منتدى القاهرة لتغير المناخ.. صور
سفير ألمانيا يشارك في منتدى القاهرة لتغير المناخ.. صور
سفير ألمانيا يشارك في منتدى القاهرة لتغير المناخ.. صور
سفير ألمانيا يشارك في منتدى القاهرة لتغير المناخ.. صور
سفير ألمانيا يشارك في منتدى القاهرة لتغير المناخ.. صور
سفير ألمانيا يشارك في منتدى القاهرة لتغير المناخ.. صور
سفير ألمانيا يشارك في منتدى القاهرة لتغير المناخ.. صور
سفير ألمانيا يشارك في منتدى القاهرة لتغير المناخ.. صور
سفير ألمانيا يشارك في منتدى القاهرة لتغير المناخ.. صور
loading...

ترشيحاتنا

حبس 7 عناصر إجرامية بحوزتهم أسلحة وطلقات نارية بالقليوبية

القوات المصرية والسعودية تقضي على بؤرة إرهابية في تبوك 4

مواقف محرجة وتصرفات غير لائقة لأردوغان في مولدوفا.. فيديو

إسرائيل تكشف فضائح تركيا: مقتل خاشقجي لا يستند إلى أدلة

سعر الخضراوات والفاكهة اليوم الجمعة بسوق العبور

الصحف السعودية: الولايات المتحدة تريد تعزيز التعاون العسكري مع مصر.. تشديدات دولية في انتظار نتائج التحقيقات على خاشقجي.. وبوتين: منعت سوريا من صوملة جديدة

شاهد .. عودة حلمى عبد الباقى بلوك جديد بعد فترة غياب

أسعار الفاكهة والخضراوات بالأسواق اليوم..فيديو

هل تقبل الأعمال الصالحة من تارك الصلاة ..نادية عمارة تجيب

الكونجرس الأمريكي يفتح أغرب تحقيق حول رصد أجسام غريبة لم تر من قبل

استعدادات مكثفة بمطاري القاهرة وشرم الشيخ لانعقاد مؤتمر الشباب

تقسيمة قوية وتدريبات خاصة للاعبي الأهلي استعدادا لـ وفاق سطيف

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سعر صادم لإطلالة نوال الزغبى الكلاسيكية ..صور

إطلالات مثيرة للجدل لـ ميجان ماركل.. حذاء من البلاستيك وسلسلة المكرونة.. صور

العين: حسين الشحات جاهز لمواجهة الجزيرة في الدوري الإماراتي..صور

فنان مصري إيطالي يبعث رسالة سلام بلوحة فنية في حفل ملتقى الأديان..صور

إقبال كبير على ملتقى الأديان بسانت كاترين.. صور

فيديو

التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد الوادي المقدس بسانت كاترين
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من الحامدية الشاذلية
عزة العشماوي: إنشاء مآوى لإعادة تأهيل النساء ضحايا الاتجار بالبشر.. فيديو
وزيرة الهجرة: كل البشر يجتمعون للصلاة في سانت كاترين.. فيديو
طبيب نفسي: النساء أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب الموسمي .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟

هل تتوقع تراجع عماد متعب عن قرار اعتزال كرة القدم والعودة للملاعب؟