سفير ألمانيا يشارك في منتدى القاهرة لتغير المناخ.. صور

شارك السفير يوليوس جيورج لوي، سفير دولة ألمانيا لدى جمهورية مصر العربية، والدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، في منتدى القاهرة لتغير المناخ.



وتحدث كل من الدكتورة ياسمين فؤاد، وسفير ألمانيا في القاهرة يوليوس جيورج لوي خلال فعاليات الحلقة النقاشية الـ55 لمنتدى القاهرة لتغير المناخ، الذي استضافته السفارة الألمانية، الاثنين الماضي، حيث أكدا ضرورة تعزيز التعاون الدولي والإقليمي في هذا الشأن.



ويعد منتدى القاهرة للتغير المناخي صورة من صور التعاون الذى تنظمه وتحتضنه السفارة الألمانية بالقاهرة بمشاركة مؤسسات البلدين مثل وزارة الخارجية المصرية ووزراة البيئة المصرية والهيئة الألمانية للتبادل العلمي (DAAD) والهيئة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) واللجنة المصرية الألمانية العليا المشتركة للطاقة المتجددة وفعالية الطاقة وحماية البيئة (JCEE).