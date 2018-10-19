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ديني

وزير الأوقاف يؤدي خطبة الجمعة في مسجد الوادي المقدس بسانت كاترين

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
محمد شحتة
يؤدي وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة خطبة الجمعة بمسجد الوادي المقدس بمدينة سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، ويأتي أداء هذه الخطبة في إطار فعاليات ملتقى السلام العالمي بمدينة سانت كاترين، وينقل التليفزيون المصري الخطبة.

كما تقوم وزارة الأوقاف بتوزيع ثلاثة أطنان لحوم على الأسر الأولى بالرعاية بمحافظة جنوب سيناء كدفعة ثالثة يخصص طن كامل منها للأسر الأولى بالرعاية من أهالي كاترين، ليكون إجمالي ما خصص لمحافظة جنوب سيناء من لحوم صكوك الأضاحي سبعة أطنان.

وكانت وزارة الأوقاف حددت موضوع خطبة الجمعة بجميع مساجد الجمهورية تحت بعنوان: «معية الله عز وجل وأثرها في تحقيق الأمن النفسي والسلام الإنساني».
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