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اقتصاد

الذهب يتجه لتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 11:51 ص
الذهب
الذهب
رويترز
استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، مع تجدد المخاوف السياسية والاقتصادية، بما في ذلك ضعف النمو في الصين، وضغطها على الأسهم الآسيوية مع اتجاه المعدن الأصفر إلى تحقيق ماكسب للأسبوع الثالث على التوالي.

وارتفع الذهب 0.1 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1226.44 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0749 بتوقيت جرينتش. والمعدن مرتفع 0.7 بالمئة هذا الأسبوع، وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1 بالمئة مسجلة 1230.9 دولار للأوقية.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 831.10 دولار للأوقية، لكنه انخفض 0.8 بالمئة خلال الأسبوع.

وزاد البلاديوم 1.22 بالمئة مسجلا 1083.60 دولار للأوقية خلال اليوم لتصل مكاسبه خلال الأسبوع إلى واحد بالمئة. وارتفعت الفضة 0.4 بالمئة إلى 14.61 دولار للأوقية.
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