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ثقافة

مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني يكرم محمود قابيل

الجمعة 19/أكتوبر/2018 - 07:36 م
صدى البلد
طارق موسى
كرم مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني مجموعة من فناني مصر وإفريقيا الذين أسهموا في تطوير العلاقات الافروصينية من بينهم الفنان محمود قابيل عن دوره كسفير للنوايا الحسنة في اليونيسيف في شمال إفريقيا .

وانطلق مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني في السابع عشر من اكتوبر الحالي بقصر المانسترلي بالمنيل وتستمر فعالياته حتي الثالث من نوفمبر المقبل.

المهرجان تقيمه وزيرة السياحة رانيا المشاط برئاسة سهير عبد القادر خبيرة المهرجانات الدولية برعاية عدد من الوزراء والمؤسسات منها وزارات الشباب والرياضة والثقافة والتضامن واكاديمية الفنون.

يذكر ان محمود قابيل من مواليد ١٩ مايو ١٩٤٦ تخرج من مدرسة ليسيه الاسكندرية، التحق بالكلية الحربية ١٩٦٤ تخرج برتبة ملازم سنة ١٩٦٦
خاض حرب ١٩٦٧ والاستنزاف قائد وحدة استطلاع خلف خطوط العدو، وتقاعد فى ابريل ١٩٧٣ بسبب ٣ إصابات اثناء العمليات الحربية، عمل مع يوسف شاهين في العصفور وحسين كمال في الحب تحت المطر وبعيدا عن الارض وبركات، سافر الي امريكا وعمل في الزراعة من ١٩٨١ الي ١٩٩٣ ثم عاد الي الوطن ومن أعماله هوانم جاردن سيتي، كلمات، نجمة الجماهير، ضبط واحضار، وعين سفيرا اقليميا لمنظمة اليونيسيف سنة ٢٠٠٣ حتي الآن.
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