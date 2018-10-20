داعية: لا يجوز الانقطاع عن الصلاة مهما أذنب العبد

قال الشيخ محمد أبو بكر الداعية الإسلامي، إن من ارتكب ذنب وعصى الله ، فلا يقطعه صلاته وعليه أن يستمر في صلاته.



وأضاف أبو بكر، خلال لقائه على فضائية "النهار" أن من لم يصلي فقد نزع الله الخير من قلبه، مهما فعل الإنسان معصية فلا يقطع صلته بربه، فالصلاة تنهي عن الفحشاء والمنكر، لأنه باستمرار بالصلاة سيعود لربه .



