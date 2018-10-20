إصابة 5 أشخاص في انهيار منزل بمدينة أخميم في سوهاج

أصيب 5 أشخاص بينهم طالبة في انهيار سقف منزل ببندر أخميم بسوهاج، وتمكنت قوات الحماية المدنية والأهالي من انتشال أفراد المنزل، وتم نقل المصابين لمستشفي سوهاج العام، وتحويل مصابة للمستشفي الجامعي.





كان مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا بانهيار سقف منزل بناحية عزبة منصور ببندر أخميم، انتقل نائب مدير الأمن ومأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات إدارة الحماية المدنية "الإنقاذ البري"، وتبين انهيار سقف منزل مكون من طابقين ومبني بالطوب اللبن ومسقوف بأفلاق النخيل على مساحة 100 متر ملك عبده محمد قاسم، 55 عامًا، موظف بالإدارة التعليمية بأخميم يقطنه وأسرته المكونة من زوجته و6 من الأبناء، تم انتشال قاطني المنزل بمعرفة الأهالي وقوات الإنقاذ البري.





نتج عن ذلك إصابة كل من مالك أسماء، 7 سنوات طالبة بحالة اختناق وكدمات متفرقة بالجسم، كمال أحمد عبد السلام،40 عاما عامل، الشحات علام مهران، 35 عاما حداد مسلح، ناجح جلال عبد الرحيم، 30 عاما عامل، منصور السبع زقزوق، 18 عاما عامل بكدمات متفرقة بالجسم أثناء المشاركة في إنقاذ قاطني المنزل، تم نقل المصابين للمستشفي المركزي، وصرح بخروج من الثاني حتى الخامس عقب تقديم الإسعافات اللازمة، وتحويل المصابة الأولي لمستشفى سوهاج الجامعي.





بسؤال مالك المنزل، علل سبب ذلك لقدم المنزل وتهالكه، تم إخطار الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم لاتخاذ اللازم.