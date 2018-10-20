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أخبار العالم

مسئول عسكري: ماليزيا تدعم روسيا في حربها على الإرهاب في سوريا

السبت 20/أكتوبر/2018 - 10:48 ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
أكد وزير الدفاع الماليزي محمد سابو اليوم السبت دعم بلاده لروسيا في حربها على الإرهاب في سوريا.

وقال سابو خلال اجتماع عقده مع نظيره الروسي سيرجي شويجو في سنغافورة:" اننا ندعم جهود روسيا في مكافحة الإرهاب في سوريا، والعمل الذي تقوم به بلادك لاستعادة الجمهورية العربية السورية"...حسبما نقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية.

في سياق منفصل، أعرب وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا عن ثقته خلال محادثاته مع شويجو بأن الاجتماع القادم المقرر عقده مع الروس في إطار اجتماعات "اثنين زائد اثنين" سوف يعقد في اليابان.

وقال إوايا، مخاطبا شويجو:" أنا مقتنع بأننا نستطيع الحفاظ على العلاقات الجيدة التي أقامتها مع وزير الدفاع الياباني السابق والعمل على تعزيزه..لذا فأنا أتطلع الى اجتماعنا القادم".

كما ناقش شويجو أيضا قضايا الأمن الإقليمي مع نظيره الكوري الجنوبي جيونج كيونج دو.

ووصل وزير الدفاع الروسي إلى سنغافورة يوم أمس الجمعة للمشاركة في اجتماع وزراء دفاع رابطة دول جنوب شرق آسيا "الآسيان".
وتأسست رابطة دول جنوب شرق آسيا في أغسطس 1967 في بانكوك، وتتألف من 10 دول أعضاء، بما فيهم بروناي وكمبوديا واندونيسيا ولاوس وماليزيا وميانمار والفلبين وسنغافورة وتايلاند وفيتنام.
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